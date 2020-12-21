Рождение Сахалливуда

21 декабря в Якутске состоялась торжественная церемония вручения сертификатов победителям конкурса на предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства.

От имени правительства республики победителей поздравил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер Сергей МЕСТНИКОВ.

«В последние годы в республике динамично развивается киноотрасль. Глава Якутии Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ лично уделяет пристальное внимание вопросам поддержки кинопроизводства. По его решению, начиная с 2020 года, из бюджета республики будут выделяться субсидии, грантовая поддержка кинопроизводству. Несмотря на то, что много средств направляется на борьбу с пандемией коронавируса, выделено финансирование и проведён конкурс», — резюмировал Сергей Местников.

Вице-премьер отметил, что на встрече с главой республики по вопросам развития кино, Ил Дархан указал уделить особое внимание этим направлениям. Айсен Николаев также дал поручение провести работу по укреплению материально-технической базы компании «Сахафильм». Сергей Местников сказал, что данная база будет доступна всем кинопроизводителям республики.

Сертификат в направлении «Авторское кино» (1 млн 698 тыс. рублей) вручён Ивану СИВЦЕВУ (фильм «Белый ангел тундры»); в направлении «Экранизация произведений якутской литературы» (3 млн 196 тыс. рублей) Константину ТИМОФЕЕВУ (фильм «Лоокуут уонна Ньургуhун»); в направлении «Анимационное кино» (1 млн 498 тыс. рублей) Евгению ОСИПОВУ (фильм «Whisper of the wind» (Шепот ветра); в направлении «Анимационное кино» (998 тысяч рублей) Семену ЕРМОЛАЕВУ (фильм «Тойтой Боотур»); в направлении «Детское кино» (5 млн 496 тыс. рублей) Дмитрию ДАВЫДОВУ (фильм «Песни лета»); в направлении «Дебютное кино» (4 млн 994 тыс. рублей) Марианне СКРЫБЫКИНОЙ (фильм «Хаар Кынат»); в направлении «Документальное кино» (2 млн 117 тыс. рублей) Тамаре ОБУТОВОЙ (фильм «Кэт Марсден. Апокатастасис»).