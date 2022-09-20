Рождение миллионного жителя Якутии прогнозируют к концу сентября

По предварительным подсчетам, уже к концу сентября в Якутии появится 1 000 000 житель! В это историческое для всех якутян время глава региона Айсен Сергеевич Николаев своим указом учредил социальную выплату для всех детей, рожденных в год столетия Якутии — передает телеграм-канал 100-летие ЯАССР.

Каждая семья, в которой родился или родится ребёнок, до конца 2022 года получит целевой капитал «Дети столетия» – 100 000 рублей. Эти средства можно будет использовать на улучшение жилищных условий, на лечение, покупку автомобиля и другие нужды.

Всего за 8 месяцев 2022 года в Якутии родилось 7520 детей, из них мальчиков – 3908, девочек – 3612. Большая часть детей появилась в столице региона.

Для того, чтобы получить целевой капитал, родители должны быть гражданами России. Помимо этого, должны быть зарегистрированы в Якутии и оформить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.