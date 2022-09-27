Коллеги вспоминают дизайнера Варвару Филиппову

О нашей Варваре

27 сентября 2021 года мы потеряли нашего близкого человека, друга и коллегу Варвару Филиппову.

«Варвара Филиппова ярко ворвалась в жизнь АГИКИ в 2006 г. после окончания Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна по специальности «Дизайн костюма». Утонченная, жизнерадостная, искренняя и идейная Варя моментально стала членом большой семьи Арктического института, выразив свою высокую позицию – творить во имя будущего республики, преобразить действительность и дарить людям улыбки. Этим ее принципам посвящена магистерская диссертация о развитии модной индустрии Якутии, которую она успешно защитила, и мы уверены, что работа станет фундаментальным научным трудом и даст мощный импульс развитию fashion-индустрии всего Арктического мира.

Тяжело писать эти слова, невозможно осознавать… что нет с нами Варвары, наполненной любовью, добротой, дружбой, неиссякаемой энергией, неземной харизмой, достоинством и желанием созидать…

Красивая, яркая, солнечная, в эксклюзивном бирюзовом шифоновом платье из собственной коллекции, летящей походкой на подиуме… она запомнилась мне, как символ природной красоты, обаяния, целеустремленности. Варвара – выдающаяся личность, профессионал, несравненная женщина, звездный член команды, соратник, коллега и подруга – будет в наших сердцах всегда!» – вспоминает ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

«Как бывает у талантливых, активных профессионалов, ее творческая и общественная работа началась рано, с 2007 года. Тогда ее авторская коллекция «Будущие мамы» завоевала гран-при фестиваля «Саhар5а-2007», затем – специальный приз историка моды Александра Васильева на международном конкурсе «Русский силуэт-2007». После этих значимых побед о Варваре узнали как о многообещающем молодом дизайнере-модельере. И все последующие годы Варвара много и плодотворно работала, ею создано более двадцати коллекций – произведений искусства дизайна костюма.

Важным событием для профессионального роста стало ее вступление в ряды членов Союза дизайнеров России в 2019 году, это было событие огромного значения и для кафедры дизайна, в которой она проработала столько лет. В том же году она получила квалификацию «преподаватель высшей школы области дизайна», – вспоминает заведующий кафедрой Анна Петрова-Кэрэhит.

«С большой теплотой я вспоминаю о Варе. Она всегда была разной: веселой, серьезной, задумчивой. На работе строгая, с большой ответственностью и волнением подходила к выполнению совместных проектов на нашей кафедре, но как только речь заходила о ее детях – Варины глаза наполнялись любовью, много рассказывала о них, показывала их фото. Не верится, что ее нет с нами рядом…», – упоминает о Варваре доцент АГИКИ Антонина Романова.

На протяжении нескольких последних лет Варвара Филиппова активно включалась в продвижение якутской, шире, арктической культуры на общемировой уровень. Участвовала с коллекциями, вдохновлёнными якутским традиционным костюмом, стала лауреатом и дипломантом республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и показов. Ее коллекции покорили жителей Стамбула в 2017 году, ценители моды в Италии присудили ей в 2019 диплом I степени в номинации «Исторический костюм» международного фестиваля в г. Верона.

«Вспоминая нашу дорогую Варвару Васильевну, поражаюсь и восхищаюсь, как много она успела сделать не только для родной кафедры, но и для всего АГИКИ. Работа преподавателя нервная, нагрузки колоссальные, но Варя всегда была энергична, на позитиве и этим заряжала и вдохновляла всех вокруг. Сколько было впереди совместных планов и проектов…», – пишет о коллеге доцент АГИКИ Сардана Иванова.

Каким внимательным, отзывчивым, чутким Варвара Васильевна была другом, коллегой, куратором и преподавателем студентов, передавала свое мастерство по проектированию и изучению традиционного костюма, руководила практиками, творческими классами, мастерскими. Всегда участливая, она знала о делах каждого своего студента, была внимательна и доброжелательна к коллегам, сама организовывала выставки, встречи…

Ее педагогический труд высоко оценен, студенты стали лауреатами и дипломантами известных международных и всероссийских конкурсов. Принимая активное участие в научной жизни республики, участвуя в круглых столах, конференциях международного, всероссийского уровня ю, она подготовила статьи о защите исконной среды обитания и культуры коренных малочисленных народов Якутии, о потенциале и перспективах развития креативной индустрии моды Якутии. Всегда в авангарде новых веяний, идей, событий…

Варвара невероятной души человек, прекрасная мама, жена, верный друг и большой профессионал своего дела. За что бы Варвара не бралась, это всегда получалось на высшем уровне. Ее идеи и действия по их реализации всегда были масштабны и с перспективой дальнейшего развития.

Идея организации уже знакомого многим проекта «Arctic fashion show» выросла до грандиозных масштабов. Вспоминая, как все начиналось, можно сказать, что команда, которую Варвара собрала вокруг, действительно была искренне заряжена ее идеей и так же безоговорочно верила в важность и успех проекта.

Первый показ состоялся в 2019 году в фойе ЦСК «Триумф», команда была совсем небольшой и в нем приняли участие 15 начинающих и уже известных модельеров. Тем не менее, первый показ произвел огромный фурор и был на устах почти у каждого жителя и гостя нашей республики.

В 2020 году проект значительно вырос и прошёл уже в большом зале мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Также выросла количественно и качественно команда проекта и число участников. Варвара очень радовалась этому и мечтала через «Arctic fashion show» объединить всё креативное сообщество Якутии и далее Дальнего Востока, страны, мира. Она была уверена, что молодым талантам нужно дать возможность расти, поддерживать и помогать, создавая площадку для креативного «коммьюнити», где каждый мог проявить себя. «AFS-2020» транслировался в прямом эфире НВК «Саха» и собрал огромное количество просмотров и положительных откликов не только в России, но и за ее пределами.

К сожалению, «Arctic fashion show-2021» прошёл уже в память о нашем идейном вдохновителе и бессменном «боссе» Варваре Филипповой.

Это был особый показ. Каждый, кто как-то был причастен к проекту, чувствовал важность этого события. Каждый помнил мечты и планы нашей Варвары на этот проект и от всей души желал их воплотить.

Организация показа памяти Варвары прошла очень слаженно и четко, атмосфера была не суетливой и казалось, что все чувствовали себя членами этой огромной творческой семьи, которая потеряла наставника, друга.

Помнится, на первом показе, когда он проходил в фойе ЦСК «Триумф», Варвара, смеясь, говорила: «Надо нам трибуну триумфа, и тогда мы такое устроим!…». И мы устроили, но уже без неё. Много её мыслей было реализовано в прошлом году: была организована качественная «бекстейдж-зона», где впервые было собрано большое количество бьюти-мастеров, аккаунт в социальной сети, какой она всегда хотела, огромный подиум, оформленный декорациями и светом.

Благодаря авторскому проекту Варвары Филипповой, все креативное «коммьюнити» объединило свои силы для развития модной индустрии Якутии.

«Мы с Варварой познакомились весной 2019. Изначально общались исключительно по делу, работали над проектами Арктического института культуры и искусств. После нескольких успешных кейсов мы поняли, что из нас получается неплохая команда. В ноябре того же года Варвара предложила вместе организовать показ модельеров «Arctic Fashion Show».

Этот проект оказался для нас проверкой на прочность, как коллег и профессионалов своего дела. Помню, после первого показа мы были на седьмом небе от счастья и тогда поняли, что вместе можем очень многое. Не помню, в какой момент мы стали больше, чем просто отличная команда. Во всём этом процессе Варвара стала для меня раскрываться не только как прекрасная мама, жена, педагог-мастер, модельер, лидер и организатор, но и как уникальная личность с потрясающей красоты и глубины душой, великолепный друг.

Я счастлива, что в моей жизни появился такой человек, как Варвара, которая навсегда заняла особое место в моём сердце», – вспоминает доцент АГИКИ Василиса Тарасова.

«В своей жизни мы встречаем разных людей. Есть встречи с такими людьми, после которых уже невозможно быть такими, как раньше, такие встречи меняют нас изнутри. Такой уникальной встречей для меня является знакомство с Варварой Филипповой. Мы, шутя с Варварой, говорили, что она «ворвалась» в Офис Чысхаана (кабинет в АГИКИ, где я работаю) и украсила мою жизнь яркими красками. Человек, который показал и учил, как любить свою работу и наполнять ее разными проектами, в которых ты набираешься еще больше скиллов.

В прошлом году перед третьим «Arctic Fashion Show» 15 и 17 сентября — Варвара, Василиса и я, по традиции обедая в любимом ресторане «РекаОзероЛес», планировали как проведем проект. К великому сожалению, «Arctic fashion show-2021» провели в память о Варваре Филипповой. Вся ее команда, семья, друзья учитывали мечты и желания Вари.

Забота, чуткость, внимательность и любовь Варвары бесценны. Варя, спасибо, что ты украсила мою жизнь. Ты навсегда в моем сердце!», – вспоминает преподаватель АГИКИ Анастасия Алексеева.

Светлая память…