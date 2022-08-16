16.08.2022
15:19
72

Якутия

Ровно 25 лет назад в Томмот пришла железная дорога

16 августа 1997 года  можно считать поистине  историческим событием. Это случилось, без преувеличения,  благодаря трудовому подвигу транспортных строителей. Реалии того времени были таковы, что финансирование строительства было крайне недостаточным. Потребовалось пять лет, чтобы дотянуть от Алдана до Томмота стальную дорогу протяженностью 81 км. В этих условиях приход магистрали в Томмот стал большой победой,  как руководства республики, так и всего коллектива транспортных строителей.

На торжественном митинге присутствовал президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев, члены правительства, руководители строительных организаций.

Закладка «золотого звена», как и пять лет назад в Алдане, была доверена бригаде Николая Прокопюка. И затем по новым рельсам прошел первый поезд с лозунгом «Даешь Якутск!»

Вот как вспоминает в своей книге «АЯМ – северная сестра БАМА»  заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный железнодорожник, Почетный транспортный строитель Александр Дудников: «У всех участников кроме праздничного настроения в голове был вопрос: скажет или нет главный инвестор – президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев о том, что после Томмота мы будем строить дальше. И когда он на митинге сказал: «Мы сегодня берем старт от Томмота до Якутска – столицы республики», его выступление было прервано радостными ликованиями и криками: «Ура, даешь Якутск!».

Приход железной дороги в Томмот стал важным рубежом на пути к Якутску.

Фото: Пресс-службы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх