Ровно 25 лет назад в Томмот пришла железная дорога

16 августа 1997 года можно считать поистине историческим событием. Это случилось, без преувеличения, благодаря трудовому подвигу транспортных строителей. Реалии того времени были таковы, что финансирование строительства было крайне недостаточным. Потребовалось пять лет, чтобы дотянуть от Алдана до Томмота стальную дорогу протяженностью 81 км. В этих условиях приход магистрали в Томмот стал большой победой, как руководства республики, так и всего коллектива транспортных строителей.

На торжественном митинге присутствовал президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев, члены правительства, руководители строительных организаций.

Закладка «золотого звена», как и пять лет назад в Алдане, была доверена бригаде Николая Прокопюка. И затем по новым рельсам прошел первый поезд с лозунгом «Даешь Якутск!»

Вот как вспоминает в своей книге «АЯМ – северная сестра БАМА» заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный железнодорожник, Почетный транспортный строитель Александр Дудников: «У всех участников кроме праздничного настроения в голове был вопрос: скажет или нет главный инвестор – президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев о том, что после Томмота мы будем строить дальше. И когда он на митинге сказал: «Мы сегодня берем старт от Томмота до Якутска – столицы республики», его выступление было прервано радостными ликованиями и криками: «Ура, даешь Якутск!».

Приход железной дороги в Томмот стал важным рубежом на пути к Якутску.