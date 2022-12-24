Ровеснику Октября В.М.Дубровскому – 105 лет

25 декабря мы отмечаем 105-летие со дня рождения Василия Максимовича ДУБРОВСКОГО, который руководил Ленским пароходством с 1969 по 1981 годы. Коллектив ПАО «ЛОРП» бережно хранит память об ответственном руководителе: к 100-летию со дня рождения В.М. Дубровского на Аллее знаменитых речников в Жатае был установлен памятный камень, на доме, где он жил в Якутске – открыта памятная доска. Вышла книга о В.М.Дубровском серии «Слава и гордость Лены». Его именем назван буксир «РТ-735», приписанный к Осетровскому порту.



Василий Максимович Дубровский родился 25 декабря 1917 года в Тюмени, с 14 лет начал трудиться на судостроительном заводе, вначале учеником слесаря, а с 18-ти лет – судосборщиком, принимал участие в строительстве пароходов и торпедных катеров. В 1938 году был призван в ряды Военно-Морского флота и участвовал в боях с Японией в составе Амурской флотилии. В 1946 году демобилизовался, работал в Тюмени, на речных предприятиях в Омске, Перми, Новосибирске. В 1955 году по направлению Министерства речного флота он назначается заместителем начальника ЛРП по кадрам, а с 30 июля 1958 года становится начальником Осетровского речного порта, организованного приказом МРФ 4 августа того же года. Это был период, когда из многочисленных ведомственных пристаней создавался единый крупный перевалочный пункт на Лене. Под его руководством решались сложнейшие вопросы по техническому и технологическому оснащению, создавалось ядро специалистов. Не забывал он и бытовых вопросов – высаженные по его инициативе вдоль набережной деревья зовут «аллей Дубровского». Вскоре после его перевода в управление порт был награжден орденом Трудового Красного знамени.



11 июля 1969 года В.М.Дубровский был назначен начальником ЛРП. Это была эпоха: при нём управление пароходства переехало в новое здание, предприятие 3 февраля 1972 года завершило объединение — с присоединением Индигирки и Колымского линейного речного пароходства стало объединенным. Флот освоил 21 тысячу километров водных путей, при нём началось поступление качественно новых судов – танкеров типа «Ленанефть», теплоходов типа «Сибирский». Поменялась схема завоза грузов, «осетровское направление» стало основным, ЛОРП начал самостоятельно обеспечивать грузоперевозки на трассе Севморпути, получило развитие собственное судостроение – основное ядро самоходного и несамоходного флота для Лены построено именно в эти годы. Укрепилась материально-техническая база берегового хозяйства, выросло технологическое оснащение портов и пристаней, был организован музей, возобновился выпуск газеты «Ленский водник», временно закрытой. Во всех этих свершениях была огромная доля его кипучей энергии, его жизненный и профессиональный опыт.

В эти же годы В.М.Дубровский вёл большую общественную работу, был постоянным членом Якутского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета ЯАССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета ЯАССР.



Как руководитель и человек он показал себя с наилучшей стороны – умел быстро и оперативно принимать правильные решения, умел настроить коллектив на работу, как на сенокосе во время шефской помощи совхозам, так и в экстремальных случаях – это касается событий 1976 года, когда в Арктике затонуло несколько судов. В него верили, его уважали, поэтому его поручения и просьбы каждый выполнял, как личные.



9 февраля 1981 года, в возрасте 64 лет, В.М.Дубровский вышел на пенсию, жил у себя на родине, но связи с пароходством не терял, его часто приглашали на юбилейные мероприятия, тепло встречали.

За боевые и трудовые достижения он был награжден орденами Ленина (14.09.66), «Знак Почета» (04.05.71), Трудового Красного Знамени (05.03.76), а также медалями «За отвагу», «За победу над Японией». Ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта ЯАССР» (09.04.65), Почетный работник речного флота (26.06.80), Почетный работник транспорта РФ (23.12.97), награжден ведомственными наградами.



В.М.Дубровского хорошо помнят во всех флотских коллективах ЛОРПа, ветераны пароходства и даже молодое поколение, которое знает его только из рассказов родителей. Стало быть, и они когда-нибудь будут рассказывать об этом замечательном человеке.



