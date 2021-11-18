Ротарианцы других городов – жителям Бэс Кюеля

Кэскил в Бэс Кюеле – всем миром

Страшное бедствие – пожар. А лесные пожары – неукротимая стихия, которая в считанные минуты выжигает огромные пространства. Еще страшнее, когда лесной пожар подходит к человеческому жилью. До нынешнего года, к счастью, такие беды обходили наш северный край. Однако это лето принесло трагические испытания жителям села Бэс Кюель Горного улуса.

Днем 7 августа верховой пожар, бушевавший несколько дней вокруг этого отдаленного поселка, неожиданно перекинулся на жилой квартал. Буквально за полчаса сгорели дотла 37 домов, многочисленные хозяйственные постройки, многое из личного транспорта и частной сельскохозяйственной техники, заготовленное селянами между вахтами на лесных пожарах сено. В одночасье десятки семей лишились нажитого годами добра. Хорошо, что правительство республики незамедлительно приняло оперативные меры. Глава Якутии Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ принял решение о постройке новых домов потерявшим жилье жителям села и оказании им всесторонней поддержки. АК АЛРОСА перечислила 200 млн рублей на это благое дело. Вся республика пришла на помощь потерпевшим беду. Непосредственно на месте строительством домов руководил первый заместитель председателя правительства РС(Я) Дмитрий БЕРДНИКОВ.

Наш Ротари-клуб «Якутск» также не остался в стороне. Во время разгула стихии мы сложились личными средствами, закупили на них ранцы и передали свой скромный дар главе с. Ытык Кюель Таттинского улуса Е.И. ПАВЛОВУ.

Узнав из СМИ о бедствии в Якутии, желание помочь пострадавшим выразили ротарианцы из других клубов России, ведь движение Ротари – это всемирная организация представителей делового мира, верящих в важность оказания гуманитарных услуг, поддержания высокого этического уровня в любых видах профессиональной деятельности, помощи в обеспечении мира. Так, члены клубов «Владивосток», «Байкал-Эко», Кемерово, «Москва-Восток», Благовещенск, «Территория мира» (Владивосток), «Владивосток-Эко», «Ямал», Корсаков (Сахалин), Хабаровск и Якутск решили помочь попавшим в беду жителям далекой Якутии и собрали в общей сложности 120 тысяч рублей. Мы связались с администрацией п. Бэс Кюель, где нам посоветовали помочь Р.Д. АВВАКУМОВОЙ. Как нам пояснили, Римма Дмитриевна – пенсионерка, живет одна.

Долго мы не могли выехать туда – мешали ограничения. И вот на днях президент клуба, адвокат Мария ГАВРИЛЬЕВА и я поехали в Атамайский наслег. Добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами, в котором я работаю с лета, передал попутный груз– газовую плиту, адресованную семье Д.А. ЖИРКОВОЙ.

Приехав в Бэс Кюель, первым делом заехали к Жирковым. В новеньком, с иголочки доме хозяева собирали новую мебель, поэтому мы передали подарок Доброштаба прямо во дворе, сфотографировались на память.

И вот мы подъезжаем к главной цели нашего путешествия. Дом Риммы Дмитриевны находится в конце новой улицы. Хозяйка радостно встречает нас, держа на руках годовалую внучку. Новый дом уже полностью обставлен. На столе дожидается нас угощение – сегодня хозяйка забила жеребенка. Но сначала, как говорится, дело. Мы передаем собранные ротарианцами с разных концов нашей страны средства. Римма Дмитриевна взволнована и, по обычаю саха, в немногих словах выразила свою искреннюю благодарность.

Мы осматриваем дом. Хозяйка с нескрываемой гордостью показывает нам его и рассказывает, мыслями возвращаясь в тот страшный день:

— Я раньше работала в Якутске штукатуром-маляром в СМУ. У меня двое сыновей. Старший работает в Якутске, младший в этом году демобилизовался из армии. Жили здесь в небольшой квартире двухквартирного дома. А в этом дворе с сыновьями этим летом построили большой новый дом – в 60 кв.м. Поставили сруб, настелили полы. Закупили все стройматериалы, вплоть до пенополистирола. Думали закончить к осени, но начались пожары, ребята были заняты на их тушении, поэтому завершение стройки отложили. И тут все это произошло…

Нас предупредили о возможной опасности, мы забрали с собой только документы. В тот день был сильный ветер. Верховой пожар прошел к нашим домам через открытое место. Недалеко от домов были старые ели, они сами сгорели как свечки, и осыпались, дальше от них пожар не прошел. А сам огонь был как живой… он заходил в дома, они сгорали за несколько минут.

В этой округе живут мои родные – родные братья и сестры. Мы все держимся вместе, помогаем друг другу.

Мне выделили вот этот дом площадью 60 кв.м. Если бы мы в строившийся свой новый дом установили окна и двери, то его бы засчитали как построенный и нам дали бы жилье большей площади. Но мы и этому дому рады, очень. Главное, он благоустроенный, как и все здешние новые дома, обставлены мебелью. Это все сделано с помощью всей республики, крупных предприятий и бюджетных учреждений, простых якутян и предпринимателей. К примеру, вот такие большие двухкамерные холодильники во все дома подарил Оленекский улус.

Качество построенных домов отличное. Сейчас холода только начались, а в домах тепло. Правда, некоторые односельчане говорят, что у кого-то с полов или со входной двери дует, но строители все эти недостатки устраняют. Раньше нашу түөлбэ в народе называли Сайсары, по аналогии с окраинной частью Якутска, а сейчас вот новый микрорайон наш назвали Кэскил, что значит Будущее. Мы верим, что у нас будет хорошее будущее.

Прощаясь с Риммой Дмитриевной, мы желаем ей и всем бэскюельцам благополучия и скорейшего возвращения к привычному образу жизни в новом микрорайоне.