Ротари Якутска в борьбе с пандемией

2 декабря 2020 г. члены клуба Ротари города Якутска Мария Гаврильева, Катерина Кларк, Владислав Коротов и Дмитрий Гаврильев передали в дар столь необходимые в это время диспенсеры – 20 штук поликлинике № 1 г.Якутска и 5 штук Национальному художественному музею РС(Я).

Проект осуществлён в рамках гранта Фонда Ротари по инициативе паст-губернатора округа 2223 (2019-2020) Анны Тумановой, при поддержке клуба-партнера – Ротари-клуба «Москва – Восток» (президент клуба Александр Рожков).

И поликлиника № 1 (главный врач – депутат Якутской Городской Думы Алевтина Васильевна Эверстова), и Национальный художественный музей (директор – Влада Владиславовна Тимофеева) являются партнерами нашего клуба в осуществлении программы «Антирак: помощь выжившим». Они помогают нам в проведении бесед и мастер-классов для выживших. Врачи поликлиники читают лекции, проводят практические занятия для членов клуба, участвуют в других оздоровительных мероприятиях, организуемых клубом Ротари.

А главный музей республики и наш добрый друг-волонтер, методист Ольга Васильевна Фролова предоставляют нам помещение, где проходят наши встречи. Так, выжившие не только прослушали лекции психологов и других специалистов, но и с большим удовлетворением ознакомились с экспозициями головного музея и его филиала – Галереи западноевропейского искусства.

В пятницу клуб планирует передать следующие партии диспенсеров другим партнерам клуба и помощникам программы «Антирак» — Якутскому республиканскому онкологическому диспансеру, Республиканскому центру медицинской профилактики и СОШ №17 г.Якутска, которая на днях отметит свой 100-летний юбилей.