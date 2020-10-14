Росздравнадзор сообщил об аналогах «Арбидола»

В социальных сетях руководства республики поступают много вопросов по теме отсутствия препарата «Арбидол» в аптеках республики.

По информации Росздравнадзора «Арбидол» может продаваться под названиями «Афлюдол», «Арпефлю», «Арбидол максимум», «Умифеновир».

Цена на препараты может отличаться в зависимости от дозировки и производителя.

Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг наличия в аптеках «Арбидола» и других противовирусных препаратов. По данным территориального управления Росздравнадзора, на 13 октября 2020 года в аптеках Якутии в наличии имеются 479 упаковок гидроксихлорохина, азитромицина – 12809 упаковок, интерферона-альфа – 7588, арбидола – 9536, амоксиклава – 12261, парацетамола – 74286 упаковок.

За прошедшую неделю было поступление противовирусных препаратов в аптеки Верхнеколымского, Верхоянского, Намского и Нюрбинского районов.