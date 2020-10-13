13.10.2020
21:10
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Коронавирус

Росздравнадзор проверяет наличие препаратов для лечения коронавируса в аптеках Якутии

По состоянию на 13 октября текущего года в аптеках Якутии сохраняются достаточные запасы лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Отслеживается наличие в аптеках гидроксихлорохина, азитромицина, интерферона-альфа, арбидола, амоксиклава, парацетамола.

По данным территориального управления Росздравнадзора, в аптеках Якутии в наличии имеются 479 упаковок гидроксихлорохина, азитромицина – 12809 упаковок, интерферона-альфа – 7588, арбидола – 9536, амоксиклава – 12261, парацетамола – 74286 упаковок.

За прошедшую неделю было поступление противовирусных препаратов в аптеки Верхнеколымского, Верхоянского, Намского, Нюрбинского районов.

В ряде аптек республики выявлена проблема с программным обеспечением системы маркировки лекарственных препаратов, помешавшая розничным продажам противовирусных препаратов. В настоящее время принимаются меры по обеспечению населения необходимыми лекарственными препаратами.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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