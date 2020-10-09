Росздравнадзор по Якутии мониторит наличие препаратов для лечения ковид 19 в аптеках

По состоянию на 6 октября текущего года в аптеках Якутии имеются достаточные запасы лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом заявили по итогам еженедельного мониторинга наличия противовирусных лекарственных препаратов в розничной аптечной сети республики в Росздравнадзоре РФ по Якутии.

Росздравнадзор отслеживает наличие в аптеках гидроксихлорохина, азитромицина, интерферона-альфа, арбидола, амоксиклава, парацетамола. Арбидол и парацетамол входят в перечень минимального ассортимента для аптек.

В аптеках Якутии в наличии имеются 544 упаковки гидроксихлорохина, азитромицина – 11 011 упаковок, интерферона-альфа – 8 674, арбидола – 13 488, амоксиклава – 13 509, парацетамола – 76 481.

Но в отдельных аптеках Якутска, Хангаласского, Верхнеколымского, Момского, Хангаласского, Верхоянского, Ленского районов отсутствуют или имеется малый запас интерферона и арбидола. Территориальным органом Росздравнадзора по РС(Я) в эти районы будут направлены предостережения о необходимости пополнения запасов противовирусных препаратов.

Как отметили в Росздравнадзоре РФ по Якутии, тот же «Арбидол» может продаваться под названиями «Афлюдол», «Арпефлю», «Арбидол максимум», «Умифеновир».