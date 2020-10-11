Росздравнадзор о наличии лекарств в аптеках Якутии

В социальных сетях распространяется информация, что в аптеках Якутии отсутствуют необходимые лекарства для лечения и профилактики гриппа и коронавирусной инфекции, а также о завышенной цене на некоторые препараты в отдельных районах республики.

По данным Росздравнадзора, цена препарата зависит от количества капсул в упаковке и дозировки (от 50 до 200 мг в капсуле). Например, стоимость «Арбидол №10» будет отличаться от «Арбидол №20» – «Арбидол №20» имеет больше капсул и, соответственно, стоимость препарата дороже. В подобных случаях необходимо обращать внимание на упаковку и количество капсул и таблеток (дозировку).

Также были сообщения, что в центральной аптеке №28 поселка Сунтар отсутствует «Арбидол». По информации аптеки, они несколько дней не продавали препарат, потому что не могли сделать приемку товара у поставщика из-за технических ошибок, совершенных производителем при маркировке. В последнее время такая же проблема была по всей России, но к 10 октября она была устранена. После устранения проблемы в аптеке №28 поселка Сунтар имеются необходимые лекарства в продаже.

Как отметили в Росздравнадзоре, тот же «Арбидол» может продаваться под названиями «Афлюдол», «Арпефлю», «Арбидол максимум», «Умифеновир».

По вопросам ценообразования и наличия лекарств в аптеках нужно звонить по телефонам Росздравнадзора по Якутии:

— 8 (4112) 42-56-28 (с 09.00 до 18.00 часов в будние дни, перерыв с 13.00 до 14.00 часов);

— +7 914 270-16-05 (круглосуточно, можно оставить сообщение).

Мониторинг цен и наличия лекарств в аптеках Якутии продолжается.