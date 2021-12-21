Ростелеком: Якутия предлагает интересные проекты, которые могут быть масштабированы в других регионах

Благодаря сотрудничеству Якутии с компанией «Ростелеком» в 2021 году на территории региона проложены рекордные три тысячи километров волоконно-оптических линий связи. В результате этой работы к быстрому интернету подключены 70 населённых пунктов республики, что является историческим рекордом.

Глава региона Айсен НИКОЛАЕВ и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей КАРТАШОВ 21 декабря в ходе рабочей встречи наметили дальнейшие планы компании по строительству волоконно-оптических линий связи в арктических районах Якутии и цифровизации населённых пунктов республики.

«В этом году, несмотря на сложнейшие условия, связанные с пандемией и лесными пожарами, компания «Ростелеком» выполнила свои обязательства по строительству рекордных километров волоконно-оптических линий связи, в том числе в арктических районах республики. Самое главное, что в результате этой работы серьёзно улучшилось качество жизни тысяч якутян. Ведь сейчас без быстрого интернета и устойчивой мобильной связи невозможно говорить о качестве жизни современного человека. Уверен, что мы и в дальнейшем продолжим наше сотрудничество», — сказал Айсен Николаев.

Он также напомнил, что на днях состоялся запуск волоконно-оптических линий связи уже за Полярным кругом – в селе Жилинда Оленёкского района. Далее магистраль проложат до сёл Саскылах и Юрюнг-Хайя Анабарского района, затем волоконно-оптическая линия связи соединится с магистралью, идущей по Северному морскому пути.

«Ростелеком показывает рекордные объёмы строительства в целом по стране, но в текущем году максимальные результаты достигнуты именно в Якутии. Считаю, что в этом большая заслуга руководства республики, активность регионального министерства, но и заинтересованность самих жителей. Якутия предлагает нам интересные проекты, которые могут быть масштабированы и в других регионах страны. Строительство волоконно-оптических линий связи, дошедшей до якутской Арктики, мы намерены продолжить. Также в следующем году компания вместе с федеральным профильным министерством продолжит реализацию новых интересных проектов, в том числе связанных с инфраструктурой сети LTE», — озвучил Андрей Карташов.