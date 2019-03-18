Ростелеком вложит на строительство линий связи в Якутии миллиарды

Ростелеком объявил торги почти на 31 миллиард рублей для строительства линий связи в регионах при реализации проекта «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика». Как сообщает телеканал «Якутия 24» из закупочных материалов компании следует, что больше всего компания вложится в республику.

Направление «Информационная инфраструктура» предусматривает обеспечение населения и организаций широкополосным доступом в интернет.

Как сообщает РИА Новости, к данному моменту на портале госзакупок размещено более 20 заявок на подключение общественно значимых объектов к интернету. Самые большие траты на строительство линий связи предусмотрены в Якутии – 4,6 миллиарда рублей, Алтайском крае и Курской области — по 2,3 миллиарда рублей. Наименьшие средства – 221 миллион рублей – планируется направить во Владимировскую область, следует из данных портала госзакупок.

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