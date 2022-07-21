Ростелеком расширяет охват оптической сети в Якутии

С начала 2022 года компания «Ростелеком» построила распределительную сеть по технологии GPON¹ в 19 населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Благодаря этому теперь более четырех тысяч домохозяйств имеют возможность подключить комплекс современных услуг связи и сервисов: видеосервис Wink, системы «Умный дом», «Видеонаблюдение, «Ростелеком Лицей» и другие.

Модернизация существующей сети осуществлена в населенных пунктах Сюльдюкар Мирнинского района, в Амге, Бетюнцы, Михайловке, Мяндиги, Чапчылгане, Эмиссы Амгинского района, в Тасагаре Вилюйского района, в Хоробут, Суола-2, Елечее, Чюйя, Бедеми Мегино-Кангаласского района, в Кемпендяе, Багалахе, Куокуну, Сарданга, Арылахе (Жархан) и микрорайонах Хадьага и Багалах села Сунтар Сунтарского района.

Технология GPON предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента. Это повышает степень надежности и качество соединения.

«Компания продолжает работу над расширением оптической сети в Якутии. Работа ведется в нескольких направлениях. Мы занимаемся строительством линий связи до отдаленных сёл региона и модернизируем существующие сети “Ростелекома” в населенных пунктах, до которых доведена оптика», — сказал директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский.

В домах, где появится GPON, пользователи интернета по DSL будут переведены на новую технологию бесплатно и одними из первых смогут оценить качество предоставляемых услуг. Для этого им необходимо связаться со специалистами компании по номеру 8 800 100 08 00 либо оставить заявку на официальном сайте https://sakha.rt.ru/.

Справка: ¹GPON – от англ. Gigabit Passive Optical Network, гигабитная пассивная оптическая сеть.