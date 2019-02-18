«Ростелеком» проведет плановые работы в ночь с 18 на 19 февраля

«Ростелеком» проведет ремонтно-настроечные работы в ночь с 18 на 19 февраля. Все клиенты будут переведены на резервную сеть, однако скорость интернета может быть недостаточно быстрой, сообщили телеканалу «Якутия 24» в ПАО «Ростелеком».

«Плановые работы было решено провести во время наименьшей нагрузки — с 3.00 до 3.30 часов. Во избежание ухудшения сигнала скорости все клиенты будут переведены на резервную сеть. Однако скорость интернета в это время может быть недостаточно быстрой», — сообщили телеканалу.

В целом, ожидается ухудшение услуг Интернет, WiFi, перерыв в вещании во всех 431 каналов в том числе транслируемых с Якутска. НВК «Саха», «Якутия 24».