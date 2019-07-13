«Ростелеком» прокомментировал перебои с интернетом у пользователей в Якутии

Перебои со связью в Якутии связаны с работами, проводившимися энергетической компанией «Федеральная сетевая компания» ночью 13 июля на участке Нижний Куранах — Томмот — Улуу, сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на пресс-службу компании «Ростелеком».

«Работы не были завершены в срок по независящим от компании „Ростелеком“ причинам. Приносим извинения за неудобства», — сказали представители компании.

По информации «Ростелекома», «ФСК ЕЭС» планирует завершить свои работы до 15 часов по якутскому времени.