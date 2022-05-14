Ростех применит в Якутии «серебряные пули» против пожаров

«Ростех» создает спецтехнику и линейку средств для борьбы с пожарами. Среди них — специализированная авиационная и наземная техника, пиротехнические изделия, в том числе пиропатроны для «искусственных осадков». Эти средства позволяют эффективно бороться со стихийными пожарами, что особенно актуально в весенне-летний период в целом ряде регионов России.

Например, уже сегодня пиротехника, вызывающая дожди, начнет применяться в пожароопасных районах Якутии», – сказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Для тушения природных пожаров на большой площади в географически удаленных и труднодоступных районах используют метод искусственного вызова осадков. Для этого применяют самолеты, оснащенные оборудованием для отстрела специальных пиропатронов ПВ-26М. В них используется йодистое серебро, частицы которого являются центрами кристаллизации влаги и вызывают «искусственные осадки». Один патрон примерно за 30 минут способен сформировать дождевой фронт на площади от 20 до 250 кв. км. на высоте от 3 до 8 километров над землей.​​

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