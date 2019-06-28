Рост тарифов на ЖКУ должен быть под строгим контролем

«Единая Россия» до конца лета представит интерактивную карту, на которой будут обозначены тарифы ЖКХ в регионах и динамика их роста. Данные от активистов будут поступать на портал, а после обработки — передаваться в Минстрой России и Федеральную антимонопольную службу.

Как заявил координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов, «мы не допустим обмана потребителей. Все должно быть в рамках законодательства. А те, кто захочет позволить себе больше, должны получать по рукам. Для мониторинга роста тарифов ЖКХ «Единая Россия» решила сделать специальную карту, на которой будет обозначено, где какие тарифы применяются, насколько повысили. Это будет интерактивный формат. Везде, где будут наблюдаться увеличения выше положенного, будем выяснять, по какой причине. Призываем активистов партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» в регионах подробно информировать наши региональные школы о ситуации с завышением, разбираться вместе с нами», — отметил Козлов.

Он подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции. Козлов напомнил, что с 1 июля запланировано очередное повышение тарифов на 2,4%. В этом году оно впервые проходит в два этапа. «Правительство утвердило постановление, цель которого жесткий контроль за повышением тарифов. Со своей стороны, «Школа грамотного потребителя» каждый год проводит мониторинг роста тарифов. Мы подключим наши общественные советы, наших активистов к этому процессу», — заключил он.

Мы обратились за комментарием к вице-президенту Торгово-промышленной палаты РС(Я), руководителю Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Николаю СТЕПАНОВУ.

«В Якутии тарифы на жилищно-коммунальные услуги всегда были выше, чем в целом по России, ведь мы живем в экстремальных условиях Крайнего Севера, где больше полугода стоит минусовая температура.

Потому рост тарифов всегда болезненно сказывается на кошельке простого населения. Президент России Владимир Путин, когда отвечал на один из вопросов, поступивших на «Прямую линию», подчеркнул, что будет нацеливать Правительство, чтобы контроль за тарифами ЖКХ был налажен должным образом.

Предельные индексы могут вырасти, но только в исключительных случаях и обязательно при согласовании с Правительством.

Республиканская власть, районные и наслежные администрации обязаны разъяснять людям, почему это делается. При этом подробно информировать, какие субсидии и льготы существуют на ЖКУ, как добиться их предоставления», — сказал Николай Вячеславович Степанов.