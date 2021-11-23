Рост на 21,9 % промышленности Якутии за 2021 год

За девять месяцев 2021 года индекс промышленного производства в Якутии вырос на 21,9 % к соответствующему периоду предыдущего года. В частности, по видам экономической деятельности индекс составил: добыча полезных ископаемых — 124,0%, обрабатывающие производства — 100,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 103,9%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 108,4%.

«За последние годы Якутия заметно увеличила промышленные показатели, в основном, это обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов, в том числе действующих в рамках территорий опережающего развития. Все это позволяет улучшать качество жизни людей, строить значимые социальные объекты, создавать рабочие места для жителей республики», — подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаев.

Так, по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года на 61,4 % выросли объемы добычи каменного и бурого угля, на 7,4 % нефти, на 17, 5% газового конденсата, на 26,8 % сурьмяных концентратов, на 67,6 % — природных алмазов (кроме технических). В 2,2 раза выросли объемы добычи горючего природного газа.