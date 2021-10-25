Рост ДТП с детьми – пострадали 96, погибли трое

За 9 месяцев года на территории республики зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых 96 детей и подростков в возрасте до 16 лет получили травмы различной степени тяжести, 3 ребенка погибли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост по числу таких ДТП на 15,1%, по количеству травмированных детей – на 13,4 %, по количеству погибших- уровень прошлого года (3).

В прошлом году значительное снижение по числу ДТП было обусловлено, в том числе, и ограничениями, связанными с Covid-19: школьники обучались дистанционно, не проводились различные массовые мероприятия, были ограничены межмуниципальные перевозки и т.д.

Удельный вес ДТП с детьми по итогам трех кварталов составил 16,8% от общего количества автоаварий в республике. При этом в Российской Федерации удельный вес происшествий с детьми за аналогичный период составил 12,7%, а по Дальневосточному федеральному округу – 13,4%.

Рост детского дорожно-транспортного травматизма допущен в г. Якутске (+29,7%), в Алданском (+166,7 %), Нерюнгринском (+50%), Ленском (+200%), Кобяйском (+100%), Амгинском (+300%), Горном (+100%), Намском (+100%), Нюрбинском (+300%), Усть-Алданском (+200%) районах. Рост тяжести последствий при ДТП с участием детей допущен в Горном (+100%) и Усть-Алданском (+200%) районах.

Детальный анализ по видам и причинам автоаварий с детьми по итогам 9 месяцев т.г. показывает, что почти половина пострадавших в ДТП детей – дети –пассажиры: их доля составляет 47,9% от общего числа пострадавших в автоавариях детей. Доля подобных ДТП – 40,5% от общего числа ДТП с участием несовершеннолетних. При этом дети до 12 лет, травмированные в ДТП, в 29,2% случаев (т.е. в каждом 3-м ДТП) перевозились с нарушением.

На 26,1 %, по сравнению с АППГ (с 23 до 29 ДТП), возросло количество ДТП с участием детей-пешеходов, на 20,8 % возросло и число пострадавших детей-пешеходов. Доля таких происшествий составляет 34,5% (АППГ -31,5%). В 9 случаях несовершеннолетние пешеходы были травмированы на пешеходных переходах при переходе проезжей части. Рост данной категории ДТП по сравнению с АППГ составил 28,6 % (АППГ- 7 ДТП).

До 6 ДТП увеличилось число происшествий с участием детей в темное время суток, причем в 5 случаях несовершеннолетние были без световозвращающих элементов.

Зарегистрировано 13 ДТП, связанных с наездом транспортных средств на несовершеннолетних велосипедистов. Рост числа таких происшествий в сравнении с АППГ составил 85,7 % (9 мес. 2020 г. – 7 ДТП). Как показывает анализ, возраст участников таких ДТП – от 7 до 13 лет.

Причиной 78,6% всех автоаварий с участием несовершеннолетних, зарегистрированных в республике за 9 месяцев текущего года, является нарушение ПДД водителями транспортных средств, в том числе эти нарушения связаны с перевозкой детей в автотранспорте.

37,9 % ДТП с участием несовершеннолетних произошли по их собственной неосторожности, доля таких происшествий по сравнению с АППГ не увеличилась. Основные нарушения, допущенные детьми и приведшие к дорожным авариям – переход проезжей части в неустановленных местах, езда по проезжей части на велосипеде, управление транспортным средством (мотоцикл, мопед, скутер) без водительского удостоверения и средств защиты, движение по обочинам в темное время без световозвращающих элементов.

На 8,3% по итогам 9 месяцев отмечен рост числа происшествий с несовершеннолетними до 18 лет. Значительную долю ДТП с несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет составляют происшествия на мототранспорте.

С участием и по вине несовершеннолетних водителей (до 16 лет) мототранспорта за 9 мес. зарегистрировано 8 происшествий (+14,3%), в результате которых 1 подросток погиб, 7 – получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, зарегистрировано несколько ДТП с участием и по вине несовершеннолетних водителей мото и автотранспорта.

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения автоаварий с участием несовершеннолетних Госавтоинспекция региона совместно с органами управления образованием проводят с 25 октября по 7 ноября 3-й этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Накануне каникул основные усилия сотрудников полиции и педагогов будут направлены на проведение дополнительной информационно-разъяснительной работы по БДД среди детей и родителей, в том числе по соблюдению требований безопасности при перевозке детей, необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, мерах безопасности участников дорожного движения в условиях гололеда. Занятия, беседы с детьми и родителями будут проводиться, в том числе, и в дистанционных формах.