Российский режиссер снимет фильм об Антоне Васильеве

Волонтер и общественник из Якутска Антон Васильев сообщил в своем аккаунте в Instagram о приезде съемочной группы, которая снимет о нем документальный фильм.

«Узнала об Антоне абсолютно случайно, — рассказала журналисту News.Ykt.Ru режиссер Ева Белова. — Знакомые отправили мне ссылку на статью о нем. Я стала искать информацию и заинтересовалась историей его жизни, тем, что он начал заниматься волонтерством. Он показался мне очень интересным героем для фильма».

Ева Белова подала заявку на конкурс, проводимый министерством культуры России. Ее заявку одобрили. 23 июня режиссер с оператором приехали в Якутск.

«Мы хотим показать, как Антон прошел путь от комы до волонтерства. Постараемся показать все — и его личную историю, и общественную деятельность», — сказала режиссер.

Волонтер Антон Васильев сказал в комментарии News.Ykt.Ru, что сразу же согласился принять участие в съемках фильма.

Ева Белова — режиссер игрового и документального кино. Она окончила факультет режиссуры игрового фильма ВГИК. Училась в мастерской Сергея Соловьева. Сняла такие документальные фильмы, как «Бункер-42. Капсула времени», «Скорая небесная», «Неизвестный Тургенев. Свет и тень», «Содружество независимых», «Где дремлют мамонты», «Глаза города» и многие другие. Белова не раз участвовала и становилась лауреатом российских и международных кинофестивалей.