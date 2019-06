Российский режиссер снимет фильм об Антоне Васильеве

View this post on Instagram

Вот и приехала замечательная группа. Ева Вячеславовна и Андрей Николаевич. Неделя будет идти съёмка. Сами они с Салехарда. Наши северные люди ✊✊✊✊✊✊😎. Андрей Николаевич второй раз в Якутске. Снимать будут про мою деятельность. Как собираю мусор, оказываю помощь, акцию #Доброетопливо и т.п. Конкретные люди ✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊👍. Спасибо большое им за выбор меня. #biggibiggibiggibiggibiggi ..