Российский певец Влад Топалов: Дорообо, Дьокуускай! Махтал!

В канун Международного женского дня, 7 марта в Руки Вверх Баре Якутска состоялся праздничный концерт звезды российской поп – сцены Влада ТОПАЛОВА. Примечательно, что именно в этот день состоялось 16 – летие дебютного альбома группы «Smash!!». В этот день он также посетил юбилей кинотеатра «Синема Центр» и поздравил коллектив и гостей мероприятия.

Зал площадки заведения был забит до отказа, поклонницы то и дело подпевали своему кумиру, который в свою очередь подарил свои хиты: «За любовь твою», «Цунами», «Там, где ты» и из репертуара группы «Smash!!» — «Молитва».

Влад ТОПАЛОВ: «Дорообо, Дьокуускай! Я тут впервые и мне определенно тут нравится! Давайте встречаться чаще. Всем махтал за этот шикарный концерт. От души! Всех прекрасных жительниц Якутска с Праздником! Любви и счастья».

Галина, поклонница Влада ТОПАЛОВА: «Сказать, что я счастлива, быть на концерте Влада, ничего не сказать! Я хочу кричать от радости! Меня переполняют эмоции. Ведь я стала фанатеть от «Smash!!» еще в далеком 2001 году, с тех пор я очень пристально слежу за творчеством ТОПАЛОВА. Спасибо ему и организаторам, Руки Вверх Бару за такой подарок к 8 марта!».