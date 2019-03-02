Российский блогер не перестает восхищаться Якутией

Один из популярнейших блогеров, рассказывающих о путешествиях, Илья Варламов вновь и вновь приезжает в Якутию и не перестает восхищаться красотами нашей природы. На своем сайте https://varlamov.ru/3329555.html он разместил виды гор Оймяконья:

Кто-то убегает от зимы, а я, наоборот, пытаюсь догнать холод. Последний день зимы я провожаю в Оймяконе. Любимая Якутия в этот раз встретила теплом. Ещё утром в Оймяконе было -51, но весеннее солнце очень быстро прогрело воздух почти до московских -33. Нет на свете места прекраснее Якутии! Может, оттого, что тут мало людей. Может, оттого, что те, кто смог приспособиться к суровым условиям, стали особенными. Обязательно приезжайте.

Последний день зимы завершился шикарным закатом над якутскими горами. Летел из Оймякона в Якутск над Яно-Оймяконским нагорьем и хребтом Сунтар-Хаята. Сплошное волшебство! Наслаждайтесь.