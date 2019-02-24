Российский актер сделал селфи с мэром Якутска

Молодой актер театра и кино Иван Верешагин встретил мэра Якутска Сардану Авксентьеву в Москве и разместил совместное фото в своем Instagram, и написал:

Вот так встреча.

Мэр здорового человека Сардана Авксентьева

Очень восхищаюсь и горжусь, что сам родился в Якутии

Как оказалось Иван родился в Якутии, он снимался в российских сериалах «След», «Универ», «Бонус», выступал в спектаклях «В 4 километрах от войны», «Праздничный сон до обеда». Широкую известность ему принесла работа в рекламе международной сети кафе «Бургер кинг».