Российским образованием заинтересовались в Монголии 

Пятая «Российская образовательная выставка» была проведена с с 12 по 17 марта 2019 года, в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе. Мероприятие проходило при поддержке Посольства РФ в Монголии, представительства Россотрудничества и Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии.

Выставка проводилась в преддверии отборочных испытаний на квоты, выделяемые правительством России.

По данным организаторов, ежегодно около 15 000 студентов со всего мира могут обучаться в России за ее счет. В прошлом году квота для Монголии составляла 500 мест, что было самим высоким за последние 25 лет. В этом году, по словам организаторов, данная квота сохранилась. В образовательной выставке участвовали более 20 российских вузов, ученики старших классов российских школ в Монголии и выпускники российских вузов, студенты младших (бакалавриат, специалитет) и старших (магистратура) курсов монгольских ВУЗов, выпускники российских и монгольских ВУЗов.

Целью выставки является привлечение абитуриентов на платной основе из Монголии, а также расширенная профориентационная работа.

Выставка пользуется большим спросом среди молодежи ей уделяется большое внимание со стороны России и Монголии. Каждый год из Монгольских средних школ выпускаются 17 000 школьников. РЦНК является единственным оператором по набору монгольских граждан на обучение в российских ВУЗах в пределах установленной Правительством РФ квоты на 2019/2020 учебный год.

Мотрена Васильевна Алексеева, руководитель службы по развитию межрегионального и международного сотрудничества Якутской ГСХА делится впечатлениями: «Работа Выставки велась по 3 направлениям — профориентационная работа, работа на Выставке и выступление на «Монгол ТВ». По итогам работы «Экспо 2019» на магистратуру АТФ на коммерческой основе поступило 1 заявление по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» (поскольку его семья занимается кумысоделанием). Также поступили 3 заявления на летний набор. Бакалавриат, на платной основе (агрономия, зоотехния и переработка с\х продуктов). Работа по набору на этом не останавливается, планируем набрать 5- 10 студентов. Приняла участие в прямой трансляции монгольской передачи по национальному общественному телеканалу Монголии (MNB) с участием Депутатов государственной Думы Российской Федерации — А. В. Дамдиновым и А. И. Пятикопом, на тему российского образования».

Сегодня Якутская ГСХА огромное внимание уделяют разработке концепции профессиональной ориентации школьников. Профориентационная работа в вузе занимает значительное место. Она организуется и ведется в рамках обеспечения непрерывности ступеней образования, для привлечения абитуриентов в вуз. Мотрена Васильевна провела работу с администрацией Завхан аймак и Тэлмэн сомон, где живут семьи оленеводов и коневодов и они обговорили насчет оплаты сельхозпродукцией, найти организации, чтоб они принимали продукцией. Им это идея понравилась, должны изучить юридические вопросы. Также велись переговоры о заключении Соглашение по взаимному Сотрудничеству с сообществом Монголо-Саха. И в заключении переговоры были с Монгольским государственным агровузом, с проректором по Международным отношениям Сухтулга.

Предложения:

Не прерывать связь с Российским центром науки и культуры, время от времени отправлять рекламные ролики и информацию; Напрямую выйти на отдаленные аймаки (районы) заключить Соглашения с администрацией на профориентационные работы и набор абитуриентов; Провести рекламную кампанию по отдаленным районам Монголии

Монгольская цивилизация по праву считается уникальной, сохранившей социокультурный механизм социальной преемственности во всех сферах, в том числе и в образовательной. Основу самобытности монгольского образования составляют высокая значимость устной формы передачи традиций, специфика старинной монгольской письменности. Еще одной особенностью образования Монголии является то, что в стране традиционно развивались индивидуализированные формы образования, принципы равноправного участия учителя, ученика и родственников в образовании на протяжении всей жизни человека.