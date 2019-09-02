Россияне заработают на поставке тепличных овощей в ОАЭ

Председатель Правления РСХБ Борис Листов и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провели рабочую встречу, на которой обсудили результаты совместной работы и дальнейшее сотрудничество в рамках развития АПК региона. В ходе обсуждения стороны договорились о реализации ряда новых масштабных проектов на территории края.

Председатель Борис Листов высоко оценил вклад Правительства края в интенсивное развитие АПК региона и перспективы дальнейшего сотрудничества. «Правительство края абсолютно правильно делает акцент на мелиорацию. Ее значение для региона сложно переоценить. При текущем состоянии земли без вывода на орошение дополнительных территорий нарастить сельхозпроизводство будет сложно. Хорошо, что на Ставрополье это понимают. За ближайшие четыре года планируется ввести 100 тысяч гектаров орошаемых площадей, из которых только 14 тысяч до конца этого года. Это обеспечит тысячи рабочих мест. Для нас Ставрополье – стратегически приоритетный регион, особенно с учетом сложившегося инвестиционного климата. За несколько лет совершен колоссальный прорыв в тепличном хозяйстве. Полагаю, что при таком подходе у Ставрополья есть все шансы стать регионом номер один в тепличном бизнесе», — отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Следующий совместный проект по строительству теплицы летнего типа будет реализован на территории Минеральных вод. Новый тепличный комплекс создаст 1400 рабочих мест и позволит региону в летний период, когда местное население употребляет в основном грунтовые овощи, экспортировать продукцию на территорию ОАЭ. В случае успеха данной модели летние теплицы появятся по всему Ставрополью, в том числе в Буденновском районе.

Еще одним вопросом, который обсуждался на встрече, было комплексное развитие хлопководства на территории региона и, в частности, кредитование уникального для Российской Федерации инвестиционного проекта на базе АО СХП «Терский». Он будет реализован в три этапа: сначала строительство в Буденновском районе мелиоративных систем на площади свыше 4,3 тыс. га, выращивание хлопчатника и ввод в эксплуатацию фабрики по его переработке.

«В Ставропольском крае сегодня реализуются крупные проекты, которые создают перспективы для роста АПК нашего региона на десятилетия вперед. Мы укрепляем существующую базу и развиваем новые направления. Современные тепличные комплексы, ставка на мелиорацию, возрождение хлопководства — все это в числе приоритетов нашей работы. Очень важно, что добиваться поставленных целей нам помогает партнерство с Россельхозбанком», — подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



Россельхозбанк работает в Ставропольском крае с 2000 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 167 млрд рублей, из них 129 млрд рублей в АПК. С начала текущего года Ставропольский филиал Банка укрепляет свои позиции на финансовом рынке региона, демонстрируя высокие темпы роста по основным показателям деятельности. По состоянию на 1 июля 2019 года объем кредитного портфеля филиала превысил отметку в 63 млрд рублей. Основной рост данного показателя обусловлен увеличением объемов кредитования юридических лиц. Так, за шесть месяцев деятельности Ставропольский филиал предоставил корпоративным клиентам свыше 12 млрд рублей заемных средств, основная часть которых была направлена на инвестиционные цели и финансирование сезонных работ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.