Россияне рассказали о своём идеальном путешествии на Новый год

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какое путешествие россияне считают идеальным на новогодние праздники. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 920 человек.

Примерно каждый четвёртый опрошенный, очевидно, придерживается мнения, что Новый год — это семейный праздник. Для 27% респондентов идеальным новогодним путешествием оказалась поездка домой, к родственникам или друзьям. Ещё 14% хотели бы отправиться отдыхать на дачу или в деревню.

Погулять по европейским городам на новогодние праздники мечтают 16% опрошенных. В сумме 17% хотели бы отправиться на море: 4% идеальными направлениями считают Сочи, Калининград и Крым, а 13% мечтают о тёплых морях на Новый год, они хотят на Мальдивы, в Объединённые Арабские Эмираты или Египет.

Ещё 9% признались, что идеально было бы уехать куда-нибудь подальше: в Австралию, Америку или Юго-Восточную Азию.

В горы хотят 10% опрошенных. Причём 7% выбирают российские направления: Кавказ, Урал, Хибины, Камчатку, Алтай. А ещё 3% принципиально хотят на зарубежные горнолыжные курорты.

Загородный отель с баней, SPA и новогодней программой идеальным новогодним путешествием считают 7% опрошенных.

Результаты опроса «Ваше идеальное путешествие на Новый год?»



27% — Домой, к родственникам или друзьям

16% — В Европу погулять по городам

14% — На дачу или в деревню

13% — На тёплое море: Египет, ОАЭ, Мальдивы

9% — Куда-нибудь подальше: Австралия, Америка или Юго-Восточная Азия

7% — В горы по России: Кавказ, Урал, Хибины, Камчатка, Алтай

7% — Загородный отель с баней, SPA и новогодней программой

4% — На море, но не купаться: Сочи, Калининград, Крым

3% — На горнолыжные курорты, но обязательно за рубеж

Пока, по данным продаж Туту.ру, на бронирования по России у самостоятельных путешественников приходится 91,5%, год назад этот показатель был равен 98,5%. А в допандемийное время на бронирования по России в период новогодних праздников приходилось 75-77%.

Больше всего перелётов запланировано по направлению Москва — Сочи. Доля этого маршрута выросла с 4,7% до 5,9% за два года. Средний чек сейчас на 16% ниже, чем до пандемии: он сократился с 13 970 до 11 754 рублей за перелёт туда-обратно. По сравнению с прошлым годом средний чек также ниже — на 7%.

На втором месте по популярности направление Москва — Симферополь. Доля этого направления сопоставима с лидером рейтинге и составляет 5,6%. Средний чек восстановился до уровня до пандемии и составляет 10 569 рублей в обе стороны. Следующий по востребованности маршрут — это направление Москва — Калининград. За перелёт по нему платят в среднем 9 877 рублей туда-обратно, это на 5% меньше, чем до пандемии.

Также в топ-10 самых популярных внутренних авианаправлений на новогодние праздники вошли маршруты Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Краснодар, Москва — Мурманск, Москва — Екатеринбург и Москва — Уфа.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за октябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.