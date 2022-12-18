Россияне получат две пенсии в декабре и её повышение в 2023 году

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, какие категории пожилых граждан могут рассчитывать на двойные выплаты до конца этого месяца.

«Двойная пенсия поступит многим гражданам на банковскую карту «Мир»», – пишут СМИ.

Как пояснил Власов, все дело в изменении графика выплаты пенсий из-за новогодних праздников. Поскольку с 31 декабря по 8 января банки работать не будут, то многие пенсионеры получат свои пенсии за январь досрочно. Это затронет пожилых граждан, которые обычно получают выплаты в первой половине месяца. В разговоре с эксперт отметил, что деньги на счет должны прийти до 30 декабря.

В ближайший год российских пенсионеров ожидают сразу четыре индексации выплат, об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

«Показатели повышения пенсий и различных выплат для пенсионеров на следующий год уже утверждены», – пишут СМИ.

Как пояснил Власов, первыми повышение выплат коснется тех, кто получает страховые пенсии. В январе они будут проиндексированы на 4,8 процента, то есть в среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей. Однако на индексацию по-прежнему смогут рассчитывать только неработающие пенсионеры. В феврале увеличенные денежные выплаты от ПФР получат инвалиды, ветераны и другие льготные категории граждан. В данном случае размер индексации составит 12,4 процента. Индексацию социальных пенсий на 3,3 процента следует ждать в апреле следующего года. В итоге соцпенсия по старости достигнет уровня в 7 154 рубля. А в октябре пенсионные выплаты на 10,5 процента увеличат бывшим военным.

Размер индексации пенсий для федеральных льготников и бывших военных станет рекордными за последние годы.

Источник: fedpress.ru