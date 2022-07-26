26.07.2022
09:32
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Праздники

Россияне будут отмечать новый праздник

Россияне будут отмечать новый праздник 2 октября – Путин подписал указ.

Праздник уже внесен в календарь.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане РФ будут с этого года отмечать новый праздник.

С 2022 года в календаре появится День среднего профессионального образования, который россияне будут отмечать 2 октября. 

В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что праздник учрежден для того, чтобы среднее профессиональное образование стало еще более популярным.

Праздник можно назвать уже действующим, так как указ вступил в силу с момента подписания. 

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением установить праздник, посвященный ветеранам боевых действий. Предлагается отмечать его каждый год 1 июля. 



Фото: kremlin.ru, архивное фото
Источник: YakutiaMedia

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