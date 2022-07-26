26.07.2022
09:32
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Праздники
Россияне будут отмечать новый праздник
Россияне будут отмечать новый праздник 2 октября – Путин подписал указ.
Праздник уже внесен в календарь.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане РФ будут с этого года отмечать новый праздник.
С 2022 года в календаре появится День среднего профессионального образования, который россияне будут отмечать 2 октября.
В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что праздник учрежден для того, чтобы среднее профессиональное образование стало еще более популярным.
Праздник можно назвать уже действующим, так как указ вступил в силу с момента подписания.
Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением установить праздник, посвященный ветеранам боевых действий. Предлагается отмечать его каждый год 1 июля.
Фото: kremlin.ru, архивное фото
Источник: YakutiaMedia
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