Россияне будут отмечать новый праздник 2 октября – Путин подписал указ.

Праздник уже внесен в календарь.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане РФ будут с этого года отмечать новый праздник.

С 2022 года в календаре появится День среднего профессионального образования, который россияне будут отмечать 2 октября.

В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что праздник учрежден для того, чтобы среднее профессиональное образование стало еще более популярным.

Праздник можно назвать уже действующим, так как указ вступил в силу с момента подписания.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением установить праздник, посвященный ветеранам боевых действий. Предлагается отмечать его каждый год 1 июля.









