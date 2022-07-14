Россиянам сообщили об индексации пенсий после 15 июля 2022 года

Повышение выплат произведут одной категории граждан России.

В ПФР разъяснили, кому будет произведена индексация пенсия после 15 июля 2022 года. Выплаты повысят при определенном условии.

Как отмечают в ведомстве, после 15 июля 2022 года в нашей стране будут принимать отчеты по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД, где есть данные о застрахованных сотрудниках, среди которых есть и работающие или недавно уволившиеся пенсионеры.

После того, как эта информация поступит в Пенсионный фонд России, специалисты проиндексируют пенсии тем пенсионерам, которые уволились с работы.

Как пишет АБН, отчеты за июнь поступят в ПФР до 15 июля.









