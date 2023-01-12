Россиянам рассказали, куда они могут съездить в 2023 году

С началом нового года многие россияне начинают строить планы, куда съездить отдохнуть и какую страну посетить — всё-таки бронировать билеты и жильё лучше заранее. В 2023-м, даже несмотря на негостеприимство европейских стран, список направлений довольно обширный. Там есть и популярные Турция и Египет, и более экзотические Лаос, Вьетнам, Чили и Кения.

По словам турагента Дмитрия Мира, в 2023 году для российских туристов доступны не только уже привычные Абхазия, Турция, Египет, но и восточные и азиатские направления. Например, Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Мальдивы и Вьетнам.

Массовый туризм предполагает также посещение Кубы и Венесуэлы. Также свободно можно отправиться в Грузию, Армению, Азербайджан, Лаос и Индонезию. Грубо говоря, россиянам рады почти на всех континентах.

Транзитом можно добраться и на Сейшелы, в Танзанию, на Кипр, в Кению, ЮАР, Руанду, Намибию, Аргентину, Чили, Перу или Маврикий. И цены пока стабильны, но в будущем ситуация может поменяться, добавил Мир.

Специалист напомнил, что для въезда в некоторые страны до сих пор необходим ПЦР-тест на COVID-19. Так что перед покупкой билетов и вообще перед планированием путешествия эти вопросы стоит уточнить.

Впрочем, отдохнуть всегда можно и на российских курортах.