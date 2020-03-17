Россиянам на карантине будут оплачивать «больничные»

Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН на оперативном совещании поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных гражданам, находящимся на карантине. Об этом ЯСИА сообщает со ссылкой на Парламентскую газету.

Кроме того, председатель Правительства поручил обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами.

Вице-премьеру Татьяне ГОЛИКОВОЙ и главе Минфина Антону СИЛУАНОВУ поручено создать специальный фонд для премирования врачей, которые «особо отличились» в борьбе с инфекцией.

Михаил Мишустин призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, которые принимаются в связи с распространением инфекции, беречь друг друга и заботиться о своём здоровье. Премьер-министр выразил уверенность, что это позволит оперативно стабилизировать ситуацию с инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 142 тысяч человек. В России зафиксировано 63 случая заражения.