14.06.2020
19:16
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Коронавирус
Россия прошла пик заражений коронавирусом 11 мая
Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, сообщает «Россиская газета». Самые высокие темпы прироста заболеваемости наблюдались в конце марта, отметила Голикова. Сейчас смещение прироста идет в сторону других регионов страны. «Доля Москвы и московского региона в ежедневном приросте занимается сейчас 22-23% ежесуточно, оставшаяся доля в 77-78% — это другие регионы», — сказала вице-премьер.
Ежесуточный прирост числа заболевших с конца марта по сегодняшний день сократился в 16 раз. Сейчас это 1,7-1,8% в среднем по России. «Но все равно он еще остается достаточно тревожным для нас», — сказала Голикова.
Подробнее: https://rg.ru/2020/06/13/pik-zabolevaemosti-koronavirusom-byl-11-maia.html
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: «Российская газета»
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