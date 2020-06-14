Россия прошла пик заражений коронавирусом 11 мая

Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, сообщает «Россиская газета». Самые высокие темпы прироста заболеваемости наблюдались в конце марта, отметила Голикова. Сейчас смещение прироста идет в сторону других регионов страны. «Доля Москвы и московского региона в ежедневном приросте занимается сейчас 22-23% ежесуточно, оставшаяся доля в 77-78% — это другие регионы», — сказала вице-премьер.

Ежесуточный прирост числа заболевших с конца марта по сегодняшний день сократился в 16 раз. Сейчас это 1,7-1,8% в среднем по России. «Но все равно он еще остается достаточно тревожным для нас», — сказала Голикова.

Подробнее: https://rg.ru/2020/06/13/pik-zabolevaemosti-koronavirusom-byl-11-maia.html