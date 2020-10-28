Россия, принимай бизнес по-якутски!

В 2020 году Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии в рамках реализации Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса выступило инициатором первого консалтингового мероприятия по упаковке и предупаковке региональных бизнес-проектов во франшизу для дальнейшего продвижения их как на территории Якутии, так и за ее пределами.

Организацией процесса было поручено заняться Бизнес-инкубатору Якутии, а экспертами проекта выступили представители Российской Ассоциации Франчайзинга (Центр развития бизнеса и франчайзинга «Франчай»).

«Упаковка во франшизу — это один из самых эффективных способов масштабирования бизнеса. Еще в начале разработки проекта, мы узнали, что по официальным данным, сегодня в России только 1,5% от всех МСП работают по франшизе. В Якутии при этом много интересных бизнес-проектов, которые имеют ряд уникальных характеристик. И мы хотим, чтобы они могли развивать свою сеть на территории республики, транслируя структурированные бизнесовые компетенции в муниципальные образования, а также выходили на рынки других регионов. Поэтому мы совместно с нашим подведомственным учреждением Бизнес-инкубатором РС(Я) приняли решение, что несмотря на пандемию мы не будем откладывать идею в долгий ящик, а попробуем реализовать проект по упаковке якутского бизнеса во франшизу в этом году. И у нас получилось! Нам удалось помочь нашим предпринимателям получить качественный комплекс услуг по упаковке бизнеса во франшизу абсолютно на безвозмездной основе. При отборе проектов стояла задача выбрать наиболее успешные кейсы для быстрого старта упаковки, а самым главным критерием было желание предпринимателей расширить границы своего бизнеса. Видя результаты и высокий уровень интереса бизнеса к этому направлению, мы приняли решение, что будем обязательно продолжать образовательные и консалтинговые проекты по франчайзингу и в следующем году», — отметила министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких.

Пилотным проектом для упаковки был отобран Кубок по трейлраннингу «Таежные дебри», проводимый якутским предпринимателем и спортсменом Виктором Салтыковым, который успешно организует забеги в Якутске и с 2020 года в Тюмени. «Таежные дебри» — самый масштабный кубок в Якутии, в котором ежегодно принимают участие 1000 якутян.

Кубок по трейлраннингу состоит из 5 этапов, в каждом из которых на выбор участников есть, различные по протяженности дистанции от 500 метров для детей и до 55 км для взрослых. Каждый этап имеет свою интересную и необычную локацию. Принять участие в забегах может любой желающий.

Виктор Салтыков: «Запросы от комьюнити спортсменов по трейлраннингу из других регионов о проведении данного Кубка начали к нам поступать уже давно. Но для организации соревнований в других регионах не хватало времени, также нормативной базы, четко прописанных процессов, компетенций по франчайзингу. Мы очень благодарны министру предпринимательства Ирине Высоких, организаторам и экспертам компании «Франчай» за возможность упаковки «Таежных дебрей» во франшизу.