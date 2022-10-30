30.10.2022
10:30
240

Политика

Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке

Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.

«Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, «вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки».

«Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада — антироссийские санкции — действительно работают, вот только против голодающих людей в мире», — подчеркнул Косачев.

Источник: РИА Новости

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх