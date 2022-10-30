Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке

Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.

«Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, «вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки».

«Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада — антироссийские санкции — действительно работают, вот только против голодающих людей в мире», — подчеркнул Косачев.

Источник: РИА Новости