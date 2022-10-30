Политика
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на Севастополь.
«Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн», — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, «вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки».
«Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада — антироссийские санкции — действительно работают, вот только против голодающих людей в мире», — подчеркнул Косачев.
Источник: РИА Новости
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