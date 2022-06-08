Россия будущего глазами детей якутских теплоэнергетиков

Какой видят Россию будущего наши дети? Ответ на этот вопрос теплоэнергетики получили во время проведения конкурса детских рисунков, итоги которого подвели накануне Дня России.

«Сразу видно, что рисовали дети технической интеллигенции, — отметил генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим Трофимов. – Композиции технологичные, даже с использованием компьютерной графики!».

Член жюри, главный специалист отдела оборудования и сетей Николай Романов, заметил не по возрасту высокий уровень изобразительных навыков современных детей. 11-летняя Алиса Богатова, дочь Сергея Богатова, начальника отдела подготовки и производства ремонтной работы создала картину с изображением летающих машин будущего. Шестилетний Платон Шипицын, сын начальника управления инвестиций и капитального строительства Оксаны Бураковой, изобразил брутальную картину захвата преступников летающим полицейский патрулем. Эстетически выверенная фантастическая акварель о космосе вышла из-под кисти девятилетней Ани Елизаровой, дочки начальника службы производственного контроля и охраны труда Андрея Елизарова. Диана и Давид Оконешниковы, дети главного специалиста группы технического перевооружения, реконструкции и технического присоединения Николая Оконешникова выступили как художники-графики, предоставив рисунки карандашом.

Татьяна Трофимова, ведущий инженер группы инвестиций, составитель положения конкурса, рассказала, что на конкурс также поступили работы сестер Кристины и Саргы Флегонтовых, дочерей начальника производственно-технического управления Айала Флегонтова, выполненные с помощью графического планшета.

Жюри удивили фантастические сюжеты будущего России и конструктивный подход большинства детей в композиционном решении рисунков. Каждая детская работа была оценена комиссией под руководством начальника корпоративных событий Ольгой Соколовой. Грамоты и сертификаты по трем возрастным группам получили:

от 3 до 6 лет: Диана Оконешникова (1 место), Платон Шипицын (2 место), Рома Шарин (3 место);

от 7 до 10 лет: Аня Елизарова (1 место), Вика Никифорова (2 место), Саргы Флегонтова (3 место);

от 11 до 14 лет: Флегонтова Кристина (1 место), Алиса Богатова (2 место), Давид Оконешников (3 место).