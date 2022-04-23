«Россия 24» покажет докфильм «Век Якутии» сегодня и завтра

Телеканал «Россия 24» покажет в своем эфире документальную киноленту «Век Якутии» сегодня и завтра, 23 и 24 апреля, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В фильме о своей родине рассказывают жители республики, о том, как они ее видят. Картина посвящена 100-летию образования Якутской АССР, она знакомит зрителя с традициями и достижениями региона.

Съемки прошли в марте 2022 года. Режиссером выступил тележурналист Алексей Михалев.

«В Якутии меня привлекают живущие в республике люди — надежные в работе и доступные в общении. Несмотря на то, что мне довелось снимать 23 года назад в Тикси и в поселке Усть-Оленек, на самом севере Якутии, я обо всех моих якутских коллегах, живущих и гораздо южнее, говорю: северяне. Потому что северяне — это всегда тепло человеческого дома. И это всегда — знак качества», — говорит автор фильма.

Показ в субботу состоится в 14.30, в воскресенье — в 04.00 и 9.30 по московскому времени.