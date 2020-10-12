12.10.2020
17:45
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Якутия

Российское СМИ – о подвиге легендарного якутского снайпера Фёдора Охлопкова

В честь 75-й годовщины Великой Победы редакция интернет-издания «Лента.ру» запустила специальный проект «Великая Победа». 

Спецпроект призван раскрыть многонациональный подвиг народа через отдельные судьбы семи героев войны. Он даёт возможность каждому жителю страны более подробно ознакомиться с геройским подвигом солдат, призванных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на фронт защищать Родину.  

Наряду с именами разведчика Михаила Доможакова, лётчика Михаила Плоткина, партизана Александра Германа, кавалериста Хансултана Дачиева, пехотинца Батора Басанова и лётчика Амет-Хан-Султана в спецпроект включено имя Героя Советского союза, легендарного снайпера, гордости якутского народа — Фёдора Матвеевича Охлопкова.    

«Охотнику из далёкой якутской тайги довелось выжить в чудовищной Ржевской мясорубке. За свои победоносные дуэли с немецкими снайперами его прозвали «Сержантом без промаха». После войны прославленный фронтовой стрелок стал рядовым колхозником, но спустя 20 лет после Победы его имя узнала вся страна, а поздравления с юбилеем ему присылали генералы и маршалы», — говорится о Фёдоре Охлопкове в спецпроекте «Великая Победа». 

Фёдор Охлопков с октября 1942 года служил снайпером 234-го стрелкового полка 179-й дивизии. Затем в январе 1944 года служил командиром отделения снайперов 259-го стрелкового полка 179-й дивизии, 43-ей Армии, 1-го Прибалтийского фронта. 

К июню 1944 года Охлопков уничтожил из снайперской винтовки 429 гитлеровских солдат и офицеров. Был ранен 12 раз.

24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы над нацистской Германией на Красной площади Москвы.

Подробно о героическом подвиге Фёдора Матвеевича Охлопкова можно узнать, пройдя по ссылке https://pobeda75.lenta.ru/legends#ohlopkov

Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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