Российский Телеграм с тревогой обсуждает проблемы на местах с мобилизацией

В российском Телеграме активно обсуждают недостатках в работе на местах по частичной мобилизации. Известный военный блогер Юрий Подоляка утверждает: «беспредел «военкомов на местах» грозит безопасности страны. Первый день мобилизации выявил вопиющую безответственность российских военкомов…«

Патриотический тгк Рыбарь пишет:

По итогам третьего дня частичной мобилизации можно с уверенностью констатировать, что лучше всех с «палочной системой» справился Восточный военный округ. План выполнен на «ура»: повестки розданы 70-80% сотрудникам предприятий, в том числе на судостроительном комплексе «Звезда». Мобилизационным «репрессиям» подвергаются предприятия космической отрасли — в военных комиссариатах мотивируют это тем, что дочерние компании являются АО или ОАО, поэтому стратегически важными считаться не могут по определению. Налицо безграмотность военных комиссариатов, неумение работать с людскими ресурсами и фактический саботаж указаний Верховного Главнокомандующего и министра обороны Российской Федерации. По опыту других военных округов видно, что проблемы в срочном порядке решаются на местах: двух мобилизованных в Самаре лиц без опыта и военно-учетной специальности вернули домой уже из учебного центра в Краснодаре. Реагирование системы на проколы военных комиссариатов есть. Но для того, чтобы справиться с негативом и социальным недовольством потребуется время.

Телеграм-канал Системный пестицид сообщает: «в контексте объявления частичной мобилизации в России активизировались сепаратистские движения. Главный аргумент в их риторике: в зону боевых действий на Украину массово отправляют представителей и без того «угнетаемых» народов РФ. Этот тезис активно разгоняют «Азиаты России» , «Свободная Бурятия» и другие, с активной поддержкой оппозиционных СМИ и сторонников Навального. Фонды утверждают, что в Бурятии повестки получили студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью и даже те, кого нет в живых.

Наши коллеги с канала Рыбарь @rybar уже указали на все проблемы частичной мобилизации: дела действительно не в порядке, система организована плохо. Именно поэтому вокруг так много возможностей для спекуляций, пропаганды и просто лжи. Какие-то кейсы вполне реальны, от того — они еще сильнее влияют на неокрепшие умы рядовых запаса, которые боятся выходить из дома. Другие же — не более, чем попытка сыграть на паникерских настроениях».

Также российский тгк Кристина Потупчик предупреждал, что часть военкоматов подставляют президента.