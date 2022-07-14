Общество
Российских водителей теперь штрафуют по соцсетям
Автомобилистов предупредили, что нельзя показывать в Сети.
Автомобилистов предупредили: автоинспекторы активно ищут нарушителей по соцсетям, так что некоторые вещи на всеобщее обозрение лучше не выставлять.
Сообщается, что только в Москве с начала года нашли и привлекли к ответственности 75 водителей, которые «похвалились» своими нарушениями на публику. Составлено более 180 протоколов со штрафами.
В столичном управлении ГИБДД признают, что мониторят соцсети каждый день на предмет нарушений гражданами правил дорожного движения.
С помощью постов в соцсетях чаще всего попадаются с тонировкой, незаконным внесением изменений в конструкцию, незаконным использованием спецсигналов — звуковых и световых.
Автоинспекторы предостерегают автомобилистов от намеренного нарушения законов, передает АГН «Москва».
Журнал «Профиль» добавляет, что в ГИБДД ранее рассказали и о другом способе выявления нарушителей ПДД. Инспекторы договариваются с кафе и ресторанами, чтобы те сообщали, когда нетрезвый посетитель сядет за руль.
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