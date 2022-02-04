04.02.2022
12:33
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Фотофакт

Российские зоозащитники просят деньги у якутян

Такие сообщения якутянам шлют  российские зоозащитники, приюты для животных. Причем отправляют в мессенджеры, в личные сообщения.

Этот скриншот опубликовала у себя на странице в Facebook Юлия Антипина с комментарием «Я спросила, куда привезти корм? Они сразу пропали. Только деньгами хотят».

«Нашли золотую жилу», «Ушлые женщины на этом нормальные деньги поднимают, это лишь теневой бизнес», «И ведь находятся люди, посылают деньги», «Ни одной копейки не дам», «Хороши бесплатные деньги», — прокомментировали публикацию ее френды.

Фото: с личной страницы
Источник: Facebook Юлии Антипиной
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