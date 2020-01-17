Российские власти об опасности крещенского купания?
Пресс-релиз Роспотребнадзора «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в период праздника Крещения»
17.01.2020 г.
Роспотребнадзором проведена работа по отбору проб и лабораторных исследований воды. Более 80% отобранных проб соответствуют гигиеническим нормативам. Купание в проруби в Крещение среди россиян без сомнения можно назвать традицией. В ночь с 18 на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Ведь не каждому полезно такое «экстремальное» закаливание. Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно.
По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов перенесших инфаркт и инсульт.
Всем ли можно купаться в проруби?
- Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям, с заболеваниями сердечно — сосудистой системы,
- с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,
- с болезнями дыхательных путей,
- с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
- с заболеваниями мочеполовой системы,
- с воспалительными заболеваниями носоглотки,
- с эндокринными заболеваниями.
Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:
1. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.
2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
3. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
4. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.
Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой.
Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.
Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний!
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