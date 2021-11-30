Российские ученые обсудили в Якутске вопросы научно-технологического обеспечения стратегического развития арктической зоны

25-26 ноября 2021 года в Якутске состоялось 1-е выездное научное заседание по научно-технологическому обеспечению стратегического развития арктической зоны Российской Федерации, организованное Федеральным исследовательским центром «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Мероприятие прошло в очно-заочном формате, всего в нем приняли участие более 90 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Архангельска, Хабаровска, Красноярска, Тюмени и других городов страны, а также ученые из Финляндии и Швейцарии.

Очное участие в заседании приняли ведущие российские ученые — заместитель Председателя Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН Николай ПОХИЛЕНКО, директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Иван БОЛОТОВ, генеральный директор ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук», член-корреспондент РАН Ольга БАХМЕТ, генеральный директор ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил ЛЕБЕДЕВ, директор Иркутского научного центра СО РАН, доктор медицинских наук Константин АПАРЦИН, заместитель директора ФИЦ «Тюменский научный центр СО РАН» по науке, доктор медицинских наук Владимир МАЛЬЧЕВСКИЙ, директор Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, кандидат технических наук Алексей ХМЕЛИН и другие.

25 ноября в онлайн-формате были рассмотрены научные доклады в области горных, технических, медицинских, биологических, социальных наук, рассмотрены экологические и юридические аспекты развития арктической зоны, особенности питания и биотехнологий в арктической зоне.

«Арктическая зона имеет огромное значение для социально-экономического развития страны и нам предстоит решать множество вопросов и проблем, направленных на стратегическое развитие Арктики. Экстремальные природно-климатические условия, крайне низкая плотность населения, транспортная не освоенность — это основные вызовы, которые стоят перед нами», — подчеркнул, открывая 26 ноября пленарное заседание, генеральный директор ФИЦ ЯНЦ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев. Он также отметил, что важно обеспечить защиту населения и территории Арктики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«В год науки нами подписано Соглашение о взаимодействии восьми федеральных исследовательских центров, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. Координатором данного Соглашения выступает Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», — сообщил Михаил Лебедев.

В своем выступлении заместитель Председателя Сибирского отделения РАН, академик РАН Николай Похиленко сообщил о перспективах развития и проблемах освоения сырьевой базы стратегических видов твердых полезных ископаемых Арктической зоны Сибири. Он отметил существующее на сегодня сокращение и практическое исчерпание поискового задела по большинству стратегических видов полезных ископаемых, резкое сокращение государственного фонта рентабельных участков недр для их предоставления в пользование и другие проблемы и ограничения. «Казалось бы, всё хорошо у нас с алмазами, почти на 5 млрд долларов добывает компания АЛРОСА алмазов, но уже к 2036 году останется лишь 40% от нынешнего объема добычи», — сказал Николай Похиленко. Вместе с тем академик обратил особое внимание участников заседания на перспективы Томторского месторождения и подчеркнул, что по ресурсам редких элементов и их концентрациям Томтор является безусловным лидером планеты.

По видеосвязи участие в заседании принял депутат Государственной Думы, доктор экономических наук Федот ТУМУСОВ. Он заострил внимание на проблеме организации системы здравоохранения в Арктической зоне, где из-за низкой плотности населения не подходит система подушевого финансирования органов здравоохранения, которая принята в Российской Федерации и где ощущается острый дефицит врачей и среднего медицинского персонала. «Основываясь на научных исследованиях, мы могли бы инициировать изменения в законах», — отметил депутат.

Руководители Федеральных исследовательских центров ознакомили участников мероприятия с деятельностью и возможностями научных центров, предложили опорные точки для дальнейших совместных исследований в Арктике. Директора научных институтов Якутского федерального исследовательского центра представили основные научные направления и результаты научных исследований возглавляемых ими институтов.

В ходе заседания обсужден План действий (Дорожная карта) Соглашения о научном сотрудничестве Федеральных исследовательских центров в области научной и инновационной деятельности, способствующей увеличению вклада сферы науки в инновационное, технологическое и социально-экономическое развитие регионов Арктической зоны Российской Федерации.

Участники мероприятий отметили высокий уровень организации и проведения выездного заседания, способствующий укреплению и расширению связей между научными организациями и учебными заведениями.

По итогам 1-го выездного научного заседания, приуроченного к Году науки и технологий в Российской Федерации, к Году здоровья в Республике Саха (Якутия) и X Всероссийскому Фестивалю «Зима начинается с Якутии», планируется разработать комплексную междисциплинарную научную программу по адаптации и устойчивому развитию арктической зоны России в ответ на глобальные вызовы современности.