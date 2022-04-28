Российские и белорусские спортсмены обсудили вопросы возможности взаимодействия во время санкций



На заседании прозвучало предложение создать комиссии атлетов внутри национальных спортивных федераций, которые бы позволили спортсмену вырастать в функционера еще во время карьеры

Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и Национального олимпийского комитета Белоруссии в среду провели заседание в Минске, на котором обсудили создание совместных проектов во время санкций. Об этом журналистам заявил председатель комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии Александр Богданович.

«Самое главное — защитить наших молодых спортсменов, которые только ступают на тропу спорта или которые только достигают определенного результата, — сказал Богданович. — Мы должны создать все условия для соревновательной деятельности, чтобы спортсмен показал результат. Наши страны имеют очень хорошую спортивную инфраструктуру, на которой мы должны создать определенные условия».

«Мы пришли к пониманию, что нам нужно больше взаимодействовать. Есть хорошие проекты в Национальном олимпийском комитете Белоруссии, есть хорошие проекты в Олимпийском комитете России. У комиссий есть предложения по взаимодействию. Например, открывать аналогичные комиссии внутри национальных спортивных федераций, которые бы позволили спортсмену вырастать в функционера еще во время карьеры», — добавил он.