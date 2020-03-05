Российская полиция дамами гордится

Накануне Международного женского дня 8 Марта сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте встретились с Октябриной Казановной БАХТИГАРЕЕВОЙ — матерью Баира ЦЫБИКОВА, сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Транспортные полицейские окружили заботой и вниманием семью Баира Цыбикова. Стражи правопорядка откликаются на любые просьбы матери героя и приглашают на торжественные мероприятия.

Октябрина Казановна поблагодарила полицейских за то, что не забывают ее сына и помогают его семье.

Баир Гомбожанович Цыбиков, лейтенант милиции, начальник отделения по досмотру Ленского отдела внутренних дел на водном транспорте Северо-Восточного УТ МВД РФ утром 21 августа 1996 года, находясь на службе, получил сообщение о возгорании теплохода «Метеор-221» находящегося на плавучей барже МП-1026, расположенной на пристани причала речного порта Якутска. Баир Цыбиков с двумя подчиненными последовали на место происшествия и приступили к тушению пожара. Они сумели локализовать очаг пожара до того момента, как огонь перекинулся бы на топливные емкости. Баир Цыбиков получил тяжелейшие травмы, спасти жизнь милиционера не удалось. За проявленное мужество и умелые действия в экстремальных случаях он награжден «Орденом мужества» посмертно.

Стражи правопорядка поблагодарили Октябрину Казановну за воспитание достойного сына Отечества и поздравили с наступающим праздником, вручили цветы и пожелали в этот весенний день крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой бодрости духа!