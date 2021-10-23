Российская кинозвезда прочла сказку для школьников Нижнего Куранаха

Год назад, в День государственности республики, в Алданском районе появился виртуальный концертный зал. В рамках реализации национального проекта «Культура» (региональный проект «Цифровая культура») он открыт на базе филиала Государственной филармонии республики – Государственного концертного оркестра Якутии.

Благодаря виртуальным концертным залам жители Алданского района получили исключительную возможность видеть трансляции концертов Московской филармонии и других известных коллективов и солистов России. Кроме того, проект способствует повышению качества музыкального образования детей, доступности лучших образцов классического музыкального наследия.

За прошедшее время состоялось около двух десятков трансляций как детских, так и взрослых программ. В этом году сотрудничество со школами искусств и образовательными учреждениями в процессе реализации проектов в области культуры и музыкального образования было продолжено.

Так, на сцене ДК «Металлург» п. Нижний Куранах для обучающихся Нижнекуранахской детской школы искусств состоялась офлайн-трансляция концерта Московской филармонии в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», а также республиканского проекта «Музыка для всех».

Зрителям была представлена концертная программа замечательной сказки Астрид Лингрен «Пеппи Длиный Чулок» в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижер — Игорь Манашеров).

Сказки под музыку – замечательная возможность для слушателей любого возраста погрузиться в любимые сюжеты и оценить живое оркестровое звучание. Иллюстрацией к известному произведению шведской писательницы послужила музыка, специально написанная для проекта молодым московским композитором Тихоном Хренниковым-младшим при содействии Ксении Суетиной. Историю о веснушчатой рыжей девчонке — неугомонной Пеппи Длинный чулок всегда искренней, простой и настоящей, талантливо прочитала актриса театра и кино, заслуженная артистка России и не менее заслуженная мама Юлия Пересильд.

Программа и сама атмосфера была потрясающей. Дети, завороженные звуками прекрасной музыки и красочным неподражаемым художественным чтением, погрузились в любимые сюжеты и не отрывали глаз от экрана, а в зале царила атмосфера сказки и доброты.

— Преподаватели и ученики Нижнекуранахской детской школы искусств благодарят за предоставленную возможность побывать на таком замечательном празднике волшебства филиал Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко Государственный концертный оркестр Якутии, Управление культуры и искусства Алданского района, Департамент образования МР «Алданский район» и лично Юлию Сергеевну Швецову, Марину Ярославну Русинову и Алексея Петровича Сенникова за уникально смонтированный экран с высоким качеством изображения, который будет позволять нам смотреть трансляцию программ с самых известных площадок без искажений с эффектом присутствия, — отметила Любовь Севрюкова, заведующая отделением изобразительного искусства Нижнекуранахской детской школы искусств.