Российская гражданская авиация окончательно рассталась с Ан-140

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В отечественной гражданской авиации больше нет ни одного турбовинтового регионального пассажирского самолета Ан-140. Как следует из данных, опубликованных на сайте Росавиации, в 2022 году из государственного реестра гражданских воздушных судов РФ были исключены в связи со списанием все четыре имевшихся самолета этого типа, в свое время эксплуатировавшихся авиакомпанией «Якутия». Это произошло 18 июля 2022 года, поделились своими наблюдениями в журнале «Взлёт».

Первый Ан-140 для «Якутии» (RA-41250) был построен на самарском заводе «Авиакор» в 2005 году и приступил к полётам в авиакомпании в сентябре 2006-го. В декабре следующего года она получила вторую машину – Ан-140-100 (RA-41251), а в августе 2009-го – третью (RA-41252). Затем в мае 2010 года в парк «Якутии» поступил ещё один Ан-140-100 производства харьковского авиазавода (RA-41253), с 2004 года эксплуатировавшийся мариупольской компанией «Ильич-Авиа».

Но уже с 2010 года из-за проблем с обслуживанием силовых установок и поставкой запчастей с Украины налёты «якутских» Ан-140 стали падать, самолёты всё чаще простаивали в ожидании ремонта. В компании говорили, что максимального среднегодового налёта (более 3000 часов на один Ан-140) удалось добиться в 2009 году, затем он стал сокращаться и по итогам 2012 года не превышал уже 1000 часов, а исправность парка снизилась до 50%.

Первый полученный «Якутией» Ан-140 в последний раз поднимался в воздух в октябре 2010 года, второй был поставлен на прикол в апреле 2011-го. Третий долетал до конца 2013 года, а в августе 2014-го была прекращена эксплуатация и последнего Ан-140-100, приобретённого на Украине. С тех пор все четыре Ан-140 оставались прикованными к бетону на стоянке аэропорта Якутска. И вот теперь они окончательно списаны.

Источник: Авиация России