Российская галерея выкупит картину якутского художника за 700 тыс. рублей

Якутский художник Семен ЛУКАНСИ стал победителем всероссийского конкурса профессиональных художников «О чем твоя Россия – 2020», сообщает Yakutia-Daily.ru.

Конкурс был учрежден в 2019 году, его цель поддержка российских художников. Лучшие конкурсные работы выкупаются в личное собрание учредителя, призовой фонд составляет более 10 млн рублей.

Семен Луканси рассказал, что по условиям конкурса творческая работа должна была повествовать о социальных, экономических и инфраструктурных проектах реализованных в России в 21 веке. И художник специально для участия в «О чем твоя Россия – 2020» в течении прошлого года писал картину «Сила Сибири».

Якутский художник победил в номинации «Россия — страна возможностей». И в дальнейшем его картина будет выкуплена фондом галереи Старых за 700 тысяч рублей.

