«Россети» направили 3,9 млрд рублей на подготовку к осенне-зимнему сезону

«Россети» снизили на 15% количество технологических нарушений в регионах Дальнего Востока за первое полугодие 2020 года. Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, в полном объеме реализуется программа подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Все работы будут завершены до 1 октября. Об этом доложил Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский на совещании, которое провел в Чите Министр энергетики России Александр Новак.

Запланирован ремонт более 800 коммутационных аппаратов, шести силовых трансформаторов и 2,5 тыс. км линий электропередачи. Для минимизации рисков возникновения технологических нарушений будет расчищено от растительности свыше 17,7 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

На сегодня выполнено уже 52% плана ремонтной программы. Аварийный запас укомплектован на 100%. В распоряжении энергетиков группы «Россети» находятся 160 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 61,2 МВт.

Работы проводятся, несмотря на ограничения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией. Приняты исчерпывающие меры защиты здоровья персонала группы «Россети» и подрядных организаций – проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (более 1,2 млн шт.), организовано тестирование на COVID-19, которое прошли уже свыше 3,5 тыс. человек. Обеспечено надежное электроснабжение 23 медицинских учреждений с аппаратами ИВЛ.

Так, например, к работе в осенне-зимний период в Сибири готовы в общей сложности 17,6 тыс человек производственного персонала, 296 мобильных бригад и 5,4 тыс единиц спецтехники Россети. На территории присутствия компании работают 46,9 тыс подстанций общей трансформаторной мощностью 84,6 ГВА, протяженность линий электропередачи составляет 237,5 тыс км.

С начала ремонтной программы энергетики Россети Сибирь уже отремонтировали 14.8 тыс. километров электропередачи, а также произвели замену свыше 14 тысяч опор на ВЛ 0,4−110 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. По итогам прохождения ОЗП 2019/2020 показатель количества технологических нарушений в сетях 0,4 кВ и выше был снижен на 0,7 %.

Фактическое исполнение на начало июня составило 1 987 млн руб. или 115% от календарного и 57% от плана года. В общей сложности предстоящему отопительному сезону «Россети Сибири» направили 3,471 млрд рублей.

Отметим, что среди приоритетных направлений инвестиционной программы Россети Сибирь в Бурятии – технологическое присоединение социально значимых объектов – детских садов, школ, объектов, строящихся в рамках проекта «Дальневосточный гектар». За перовое полугодие уже завершены работы по подключению к электрическим сетям детского сада в селе Гурульба, школы в поселке Нижние Тальцы. Всего в 2020 году по целевым программам строительства школ и детских садов по технологическому присоединению будет обеспечено подключение 16 объектов общей мощностью 4,7 МВт.

Более 500 миллионов рублей направят в этом году на ремонтную программу. Еще примерно столько же будет вложено в реконструкцию и строительство энергообъектов, что также положительно скажется на надежности энергоснабжения социальнозначимых объектов. На данный момент все мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

Что касается энергосетевого комплекса Забайкалья (Россети Сибирь), то он уже на финальном этапе подготовки к работе в условиях холодного времени года, и выполнению всех мероприятий для обеспечения жителей надёжным энергоснабжением. В целом, в Забайкальском крае в период ОЗП 2019-2020 годов число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, включая 0,4 кВ, сокращено в сравнении с сезоном 2018-2019 на 23,5%.

Отметим, «Россети» реализуют ряд крупных инвестиционных проектов в регионах Дальнего Востока. С начала года завершены первый и второй этапы строительства ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Приморском крае. Постановка под напряжение нового 200-километрового энерготранзита намечена на декабрь 2020 года. Также в текущем году будет обеспечено электроснабжение трех компрессорных станций газопровода «Сила Сибири» в Республике Саха (Якутия) и Амурской области.

«Россети» работают на территории семи регионов ДФО. В зоне обслуживания находятся 127 подстанций классом напряжения 220-500 кВ, 392 подстанции 35-110 кВ и более 13,2 тыс. трансформаторных подстанций. Совокупно в управлении группы в ДФО находятся 89,3 тыс. км ЛЭП 6-500 кВ.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») – дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220.