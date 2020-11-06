Россельхознадзор завершил доклинические испытания вакцины от COVID-19 для животных

В научном учреждении Россельхознадзора завершили этап доклинических испытаний вакцины против COVID-19 для животных. Об этом сообщил «Ветеринарии и жизни» Илья Чвала, заместитель директора по научно-исследовательской работе и мониторингу подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

«Мы завершили этап доклинических испытаний. Предварительные испытания проводились на хорьках. На хорьках мы выбрали наиболее оптимальный, эффективный вариант вакцины», – рассказал Илья Чвала.

Как ранее сообщали «ВиЖ» во ВНИИЖЗ, вакцину планируется применять в два этапа: после первой инъекции вторая вводится через 21 день. Это необходимо для формирования максимального иммунитета у животных. Также во время доклинических испытаний у лабораторных животных не выявлено побочных реакций или осложнений на новый препарат, отметили во ВНИИЗЖ.

Следующий этап – клинические испытания, которые проводятся на широкой группе животных. «Испытания проходят на собаках, кошках. В ближайшее время расширенные испытания начнем на норках на базе зверохозяйств», – пояснил «ВиЖ» Илья Чвала.

Новый препарат планируется рекомендовать в том числе норковым фермам, поскольку эти животные восприимчивы к новому коронавирусу, более того, у них возможна внутривидовая передача инфекции, то есть одна норка может заразить другую.

Этим объясняются массовые вспышки COVID-19 на норковых фермах в Нидерландах, Испании, США и Дании. Как сообщалось ранее, только в Дании из-за коронавируса власти уничтожат около 17 миллионов норок. Кроме того, новым коронавирусом могут заражаться собаки и животные семейства кошачьих: львы, тигры и кошки.

Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения из разных стран во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ). Только в октябре в МЭБ о заражении новым коронавирусом животных-компаньонов сообщили власти США и Чили.



